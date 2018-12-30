СМИ: Олегу Дерипаске в США помогал экс-офицер ГРУ

Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под декабрьские санкции США, работал на Олега Дерипаску и помогал ему в урегулировании вопроса с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Данная информация была опубликована в Time.
В американском СМИ появилось интервью с Виктором Бояркиным. Он рассказал, что был ключевым связующим звеном между экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и русским бизнесменом Олегом Дерипаской Сам экс-разведчик, подтвердил, что во время президентской кампании 2016 года в США "был на связи" с Манафортом от лица Дерипаски. Пол Манафорт вместе со своим помощником в то время задолжали миллиардеру Олегу Дерипаске 19 миллионов долларов. Задача Бояркина состояла в том, чтобы помочь вернуть деньги назад, надавив на должника.
Виктор Бояркин также рассказал, что не работает с Олегом Дерипаской уже два года. Комментарий, касаемо своего имени в санкционном списке против России, Бояркин давать не стал. В списке отмечено, что экс-разведчик до сих пор связан с бизнесменом из России.
Напомним, что в Соединенных Штатах Америки Полу Манафорту выдвинуто обвинение по поводу отмывания денег, незарегистрированной лоббистской деятельности, уклонении от уплаты налогов.
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