Лавров рассказал, какие США нужны России

Глава Министерства иностранных дел Российской федерации Сергей Лавров рассказал о том, какую внешнюю политику Вашингтона хотела бы видеть Москва. По его словам, было бы неплохо, если бы действия Соединенных штатов Америки были более предсказуемыми.

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"Да, наверное, лучше было бы иметь более предсказуемые виды на американскую внешнюю политику, но реальность есть реальность", — заявил Сергей Лавров.

Глава МИД также отметил, что несмотря на непредсказуемость действий США, с Вашингтоном и Трампом в частности, необходимо работать и вести диалог. Лавров добавил, что на внешнюю политику американского правительства влияют десятки различных факторов.

"Мы имеем дело с лидером, которого избрал народ крупнейшей мировой державы. И при всей непредсказуемости, при всей зигзагообразности порой линии, которую Вашингтон продвигает, с ним надо работать. Мы к этому открыты", — подчеркнул глава российского МИД.

Отметим, что в четверг, 31 мая, Сергей Лавров совершит официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где обсудит с Ким Чен Ыном ситуацию, сложившуюся вокруг полуострова. Напомним, Соединенные штаты Америки требуют от правительства полуострова денуклеаризации Северной Кореи. Сергей Лавров же отметил, что Москва заинтересована в переговорах КНДР с США и всецело поддерживает инициативу встречи глав этих государств.

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