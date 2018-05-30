Лавров рассказал, какие США нужны России

Глава Министерства иностранных дел Российской федерации Сергей Лавров рассказал о том, какую внешнюю политику Вашингтона хотела бы видеть Москва. По его словам, было бы неплохо, если бы действия Соединенных штатов Америки были более предсказуемыми.
"Да, наверное, лучше было бы иметь более предсказуемые виды на американскую внешнюю политику, но реальность есть реальность", — заявил Сергей Лавров.
Глава МИД также отметил, что несмотря на непредсказуемость действий США, с Вашингтоном и Трампом в частности, необходимо работать и вести диалог. Лавров добавил, что на внешнюю политику американского правительства влияют десятки различных факторов.
"Мы имеем дело с лидером, которого избрал народ крупнейшей мировой державы. И при всей непредсказуемости, при всей зигзагообразности порой линии, которую Вашингтон продвигает, с ним надо работать. Мы к этому открыты", — подчеркнул глава российского МИД.
Отметим, что в четверг, 31 мая, Сергей Лавров совершит официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где обсудит с Ким Чен Ыном ситуацию, сложившуюся вокруг полуострова. Напомним, Соединенные штаты Америки требуют от правительства полуострова денуклеаризации Северной Кореи. Сергей Лавров же отметил, что Москва заинтересована в переговорах КНДР с США и всецело поддерживает инициативу встречи глав этих государств.
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