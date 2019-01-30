Трамп обвинил разведку США в наивности из-за Ирана

Американский президент считает ошибочной оценку ситуации в Иране со стороны национальной разведки. 30 января Дональд Трамп раскритиковал в своем twitter выступления руководителей разведслужб США, прозвучавшие накануне в Конгрессе.

В докладах было отмечено, что Иран не предпринимает усилий для создания атомного оружия, с чем Трамп оказался не согласен.

"Люди из разведки, кажется, исключительно пассивны и наивны, когда речь идет об опасностях, исходящих от Ирана. Они ошибаются!", — заявил президент, предложив руководителям спецслужб снова пойти в школу.

Трамп выразил убежденность, что Иран по-прежнему испытывает ядерные ракеты и подошел "очень близко к краю пропасти". Главным фактором, который удерживает Иран от агрессивных шагов, являются, по мнению американского лидера, экономические проблемы страны.

Напомним, что в своем выступлении в конгрессе 29 января директор национальной службы разведки США Дэниэл Коутс назвал самым опасным противником Россию, которая, по его мнению, обладает самым мощным потенциалом оружия массового уничтожения и сохранит это преимущество в ближайшие годы.

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