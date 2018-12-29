В США анонсировали "военные меры" против России из-за ДРСМД

В Соединенных Штатах Америки сотрудники исследовательского центра опубликовали отчет о нарушениях, по их мнению, условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Американские эксперты считают, что появление в России нового оружия — крылатых ракет с ядерными боеголовками является нарушением ДРСМД. Специалисты также рассматривают возможность наличия у России неядерных средств поражения. С выявлением несоответствий с положениями договора есть вероятность принятия военных мер в отношении России. Однако, эксперты не исключают и другие, более дипломатические способы урегулирования данной ситуации.

Напомним, что осенью президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказывался о своем желании выйти из договора и создать свое оружие, в качестве основной причины глава государства назвал все те же нарушения положений ДРСМД.

Ответом на данное заявление был комментарий главы МИД Сергея Лаврова. Он отметил, что штаты пытаются сделать из России монстра в глаза Европы с целью установления над последней тотального контроля.

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