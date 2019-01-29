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Источник Правда.Ру

Директор разведки США назвал Россию наиболее мощным из возможных противников

Мир » Северная Америка

Глава национальной службы разведки США Дэниэл Коутс заявил, что среди вероятных противников Россия в наступившем году обладает самым крупным потенциалом оружия массового уничтожения. Эксперты ведомства прогнозируют сохранение этого лидерства и впоследствии.

Выступая 29 января в Конгрессе, Коутс напомнил о мартовском обращении Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором российский лидер представил новое российское оружие. Особое внимание шеф разведки обратил на межконтинентальную баллистическую ракету, которая способна прорвать систему ПРО США.

Коутс снова обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предположив, что военные преимущества позволяют Москве идти на политические риски. Москва факт нарушения договора со своей стороны не признает и выдвигает встречные претензии в адрес Вашингтона.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новая редакция "Национальной разведывательной стратегии США" называет рост мирового влияния России одной из главных угроз для страны.

Источник фото: Wikimedia.org

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Темы США ДРСМД разведка США Дэниэл Коутс
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