Пентагон рассекретил документы по созданию антиграва и телепорта

Министерство обороны США финансирует разработку космического корабля, способного двигаться быстрее скорости света. Информацию об этом получили американские ученые из рассекреченных документов Министерства обороны.

Перечень научных исследований, выполняемых по заказу Пентагона, напоминает фрагмент фантастического романа. Как сообщает "Комсомольская правда", в числе интересующих американское военное ведомство тем — "Связь на гравитационных волнах", "Антигравитация для применения в аэрокосмической области", "Извлечение энергии из вакуума" и даже "Двигатели на веществе с отрицательной массой".

Оказалось, что специалисты на полном серьезе рассматривают возможность создания варп-двигателя, который позволяет лекательным аппаратам перемещаться на сверхсветовой скорости за счет искривления пространства-времени. Теоретическая возможность его создания была доказана еще четверть века назад. Сейчас в лабораториях НАСА проводятся эксперименты, в ходе которых пространство-время подвергают воздействию мощных электрических полей, фиксируя его изменение при помощи лазерной техники.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в январе 2019 года китайцам удалось посадить космический аппарат на темную сторону Луны.

Источник фото: pixabay.com

Читайте также

Путешествуем к звездам, обгоняя свет

Гравилеты — реальность и фантастика

Технологии будущего: машина времени, телепортация, эффект невидимости