СМИ: Трамп рассекретил спецназ США записью в Твиттер

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях ролик — отчет о поездке в Ирак, на котором видны лица американских солдат, находящихся на военной базе. Американские СМИ и политологи посчитали действия президента опасными для жизни солдат США в Ираке.

В твиттере Дональда Трампа появилось видео, в котором представлен краткий отчет о поездке президента с женой в Ирак. На кадрах президент жмет солдатам руку, делает общее фото и общается с военными за круглым столом под патриотическую музыку.

Американские политологи, а также эксперты в Пентагоне оценили ролик негативно. По мнению специалистов, необходимо было продумать все нюансы обнародования данной поездки в сетях. Лица американских солдат должны быть заретушированы, чтобы их личность было невозможно установить. Данные меры применяются традиционно для безопасности самих военных. Данный ролик может стать "настольной книгой" силовиков враждебного правительства. При задержании американского солдата не останется никаких сомнений, что это он.

В Министерстве обороны США данную ситуацию прокомментировали, как первый на их памяти случай, когда лица солдат оказываются в поле зрения множества людей по решению самого президента. Ролик Дональда Трампа в твиттере набрал более 5 миллионов просмотров.