WSJ: российские С-400 заставили Пентагон пересмотреть стратегию.

Комиссия конгресса США признала утрату Пентагоном мирового лидерства в военно-воздушной сфере. Российские комплексы С-400 вынуждают американских военных менять свои стратегические расчеты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Специальная межпартийная комиссия, созданная в американскими конгрессменами для анализа оборонной стратегии Дональда Трампа, пришла к выводу, что российские ракетные системы "снижают военные преимущества США". В Сирии комплексы С-400 заставляли самолеты американских ВВС менять заранее проложенные маршруты. При этом, в реальном бою С-400 еще не применялись.
Россия "использует военные возможности, предназначенные для того, чтобы оставить Америку без доступа в зону конфликта в период кризиса", — констатируют авторы подготовленного комиссий доклада. А это, по оценке конгрессменов, "угрожает жизненно важным интересам Соединенных Штатов".
Данные обстоятельства, а также разработка Россией нового комплекса С-500 поставили Белый дом перед необходимостью пересмотреть Стратегию национальной безопасности.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об испытаниях новой российской ракеты.
Источник фото: fliсkr.com
Читайте также
The National Interest: Авиация всего мира боится русского С-400
National Interest: США будут копировать русское оружие
Список самых мощных армий Европы возглавила Россия
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что за сутки, проведенные в космосе, российские космонавты получают в 80 раз больше, нежели их американские коллеги.
Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Сценарии развития кризиса в Венесуэле могут быть самые разные, почему России вмешиваться не стоит, поясняет специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.