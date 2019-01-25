WSJ: российские С-400 заставили Пентагон пересмотреть стратегию

Комиссия конгресса США признала утрату Пентагоном мирового лидерства в военно-воздушной сфере. Российские комплексы С-400 вынуждают американских военных менять свои стратегические расчеты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Специальная межпартийная комиссия, созданная в американскими конгрессменами для анализа оборонной стратегии Дональда Трампа, пришла к выводу, что российские ракетные системы "снижают военные преимущества США". В Сирии комплексы С-400 заставляли самолеты американских ВВС менять заранее проложенные маршруты. При этом, в реальном бою С-400 еще не применялись.

Россия "использует военные возможности, предназначенные для того, чтобы оставить Америку без доступа в зону конфликта в период кризиса", — констатируют авторы подготовленного комиссий доклада. А это, по оценке конгрессменов, "угрожает жизненно важным интересам Соединенных Штатов".

Данные обстоятельства, а также разработка Россией нового комплекса С-500 поставили Белый дом перед необходимостью пересмотреть Стратегию национальной безопасности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об испытаниях новой российской ракеты.

Источник фото: fliсkr.com

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