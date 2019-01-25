Америка готова потратить 10 военных бюджетов России на ядерное оружие

В Вашингтоне посчитали сумму финансирования ядерного арсенала США на 10 лет. Штатам понадобится 494 миллиарда долларов. Данные обнародованы бюджетным отделом американского Конгресса. Данная сумма превышает 10 военных бюджетов Российской Федерации. За 2018 год Россия потратила на содержание вооружения 46 миллиардов долларов.

Если план Америки будет реализован, то на него уйдет 494 миллиарда долларов за 10 лет с 2019 до 2028 года. В среднем, в год будет уходить чуть меньше 50 миллиардом долларов. Составители доклада исходили из бюджетных запросов Пентагона и министерства энергетики США на 2019 финансовый год.

На данный момент документ является лишь проектом. Ранее подобный доклад был выпущен в свет в феврале 2017 года. Сравнивая финансирование, запрашиваемое в 2017 и 2019 году, становится ясно, что бюджет должен быть увеличен на 94 миллиарда долларов — это 23%. Увеличение составители документа объясняют тем, что появились новые программы модернизации, а также более конкретные планы по развитию систем ядерного командования и контроля. Эксперты утверждают, что нынешние атомные вооружения, имеющиеся у США, скоро станут негодными по сроку службы.

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