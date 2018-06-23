Лидер США Дональд Трамп вне закона

Американский телеканал CNN провел опрос среди своих зрителей по поводу того, поддержали бы они импичмент нынешнему лидеру Соединенных Штатов Америки. Аж 42 % американцев заявили, что пошли бы на это. И пусть против выступила большая часть респондентов — 51 %, цифры должны заставить американское правительство задуматься. Лишь 7 % опрошенных не смогли дать точного ответа на заявленный вопрос.

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Импичмент — процесс, представляющий собой процедуру судебного обвинения лиц на муниципальной либо государственной службе, вплоть до главы государства. Как правило, обвинение в процессе импичмента уличает лицо в актах, совершённых незаконно, то есть в сознательном правонарушении, независимо от злоупотребления должностными полномочиями.

Представители телеканала CNN сравнили результаты с опросами марта 1974 года, когда 43% американцев высказывались за импичмент президенту Ричарду Никсону из-за Уотергейтского скандала. Тот скандал привел к отставке президента Соединенных Штатов Америки. Это единственный за историю США случай, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей.

Отметим, что опрос проводился с 14 по 17 июня среди тысячи совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность опроса, как заявлено, составляет не более 3,7%.

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