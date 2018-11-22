Армии США разрешили огонь по каравану мигрантов на мексиканской границе

Американские пограничники теперь могут при "достаточной необходимости" открыть огонь в интересах защиты границ государства от мигрантов. Это стало возможно после подписания меморандума Джоном Келли, главы аппарата Белого дома.

Среди разрешённых к действию средств — огонь на поражение, задержание, быстрый обыск, то есть всё, необходимое по мнению правительства, для контроля толпы. Эти правовые действия стали возможны из-за ситуации, сложившейся на северной границе США, в частности, с Мексикой: по сообщениям СМИ, беженцы из Центральной Америки толпами приближаются к границе, их количество исчисляется тысячами. Мигранты из Мексики, Гондураса, Гватемалы приближаются к США целыми караванами. В ответ на это президент Штатов Дональд Трамп увеличил количество солдат на границе: речь идёт о двух тысячах солдат Нацгвардии США и почти шести тысячах военнослужащих регулярной армии.

13 ноября к границе США стали прибывать первые волны беженцев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о готовности армии США остановить мигрантов на границе: в некоторых СМИ даже появлялась информация о возведении там бетонных сооружений.

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