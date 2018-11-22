Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Армии США разрешили огонь по каравану мигрантов на мексиканской границе

Мир » Северная Америка

Американские пограничники теперь могут при "достаточной необходимости" открыть огонь в интересах защиты границ государства от мигрантов. Это стало возможно после подписания меморандума Джоном Келли, главы аппарата Белого дома.

Армии США разрешили огонь по каравану мигрантов. 395149.jpeg

Среди разрешённых к действию средств — огонь на поражение, задержание, быстрый обыск, то есть всё, необходимое по мнению правительства, для контроля толпы. Эти правовые действия стали возможны из-за ситуации, сложившейся на северной границе США, в частности, с Мексикой: по сообщениям СМИ, беженцы из Центральной Америки толпами приближаются к границе, их количество исчисляется тысячами. Мигранты из Мексики, Гондураса, Гватемалы приближаются к США целыми караванами. В ответ на это президент Штатов Дональд Трамп увеличил количество солдат на границе: речь идёт о двух тысячах солдат Нацгвардии США и почти шести тысячах военнослужащих регулярной армии.

13 ноября к границе США стали прибывать первые волны беженцев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о готовности армии США остановить мигрантов на границе: в некоторых СМИ даже появлялась информация о возведении там бетонных сооружений.

Читайте также:

Трамп разрешил своей жене Милании плевать в мигрантов

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США граница Мексика мигранты гондурас армия США гватемала огонь на поражение
Обсудить
Актуальная аналитика
Силовые структуры
"Верденская мясорубка": самое крупное сражение Первой мировой
США и Канада. Новости и аналитика
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
Культура
Евангелие для детей и взрослых от Льюиса
Новости Все >
МВД планирует оформлять загранпаспорта три месяца
Собственникам жилья в Подмосковье повысят штрафы﻿
Армии США разрешили огонь по каравану мигрантов на мексиканской границе
Wahington Post нашел главную "социалистическую "Камасутру"
Новый трамвайный завод построят в Петергофе
Российская таможня начала изымать неблагонадежные книги
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Дома в Кемеровской области продаются по цене комнаты в Москве﻿﻿
В 2019 взлетят цены даже на социально значимые продукты
Москвичи покупают второе жилье в области﻿
Читательский топ
Самолет-разведчик США у Сирии побывал на прицеле кораблей и С-400
Снова умер начальник ГРУ. Кто возглавит разведку?
Эксперты предупредили россиян о грядущей бедности
Украинские власти обрадованы "просадке" Крымского моста
День ангела каждого из живущих
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?

Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".

Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Новости Украины
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Политика. Новости и аналитика
C 2019 года за беременность будут платить 300 тыс. рублей
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?

Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".

Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Финская партия заявила о территориальных претензиях к России
Прибалтика
Финская партия заявила о территориальных претензиях к России
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Новости Украины
Украинские власти обрадованы "просадке" Крымского моста
Политика. Новости и аналитика
Единоросс хочет заставить безработных платить за ОМС и пенсию

В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.

Единоросс хочет заставить безработных платить за ОМС и пенсию
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Кошелек
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Новости Брянска сегодня
В Совфеде упрекнули недовольных бедностью россиян "ужасом войны"
Любовь Степушова Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет Любовь Степушова Редакция рубрики "Наука" Космонавт Елена Кондакова: Вранье убило интерес народа к космосу Редакция рубрики "Наука" Павел Морозов Пять полезных советов новоселам Павел Морозов
Комментарии
"Просадка" опор Крымского моста оказалась мифом﻿
Как избавиться от грибка на ногах
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Как избавиться от грибка на ногах
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Как обалаганили конкурс "Великие имена России"
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
История и современность Все >
Сейбл - остров путешественник
Сейбл - остров путешественник
Сгореть в свадебном платье или подавиться блином на поминках: самые нелепые смерти в мировой литературе
Сгореть в свадебном платье или подавиться блином на поминках: самые нелепые смерти в мировой литературе
"Верденская мясорубка": самое крупное сражение Первой мировой
"Верденская мясорубка": самое крупное сражение Первой мировой
Снова умер начальник ГРУ. Кто возглавит разведку?
Снова умер начальник ГРУ. Кто возглавит разведку?
Служба безопасности аэропорта Шереметьево дала сбой - эксперт
Служба безопасности аэропорта Шереметьево дала сбой - эксперт
Зачем Росгвардии "Газели" с лазерными и звуковыми пушками
Зачем Росгвардии "Газели" с лазерными и звуковыми пушками
Когда и как Сирия стала предметом интереса США
Когда и как Сирия стала предметом интереса США
На Украине рассказали о "мощных лоббистских усилиях" перед выборами главы Интерпола
На Украине рассказали о "мощных лоббистских усилиях" перед выборами главы Интерпола
В Белоруссии заявили об опасности большого военного конфликта
В Белоруссии заявили об опасности большого военного конфликта
Корабли ВМФ устроили торпедную дуэль на Балтике
Корабли ВМФ устроили торпедную дуэль на Балтике
Почему умерла обратившаяся к Путину дочка бедной медсестры
Почему умерла обратившаяся к Путину дочка бедной медсестры
Женское Все >
Молочная диета для клематиса
Молочная диета для клематиса
Буддлея Давида
Буддлея Давида
Аубреция или обриета. Настоящие цветущие ковры
Аубреция или обриета. Настоящие цветущие ковры
Проблемы при выращивания бальзамина
Проблемы при выращивания бальзамина
Сорта баклажана с мякотью без горечи
Сорта баклажана с мякотью без горечи
Исследователи: выявлены лечебные свойства сахара против рака
Исследователи: выявлены лечебные свойства сахара против рака
Американский иммунолог: облизывая соску, мама снижает риск аллергии у ребенка
Американский иммунолог: облизывая соску, мама снижает риск аллергии у ребенка
Мужа-обманщика выдаст холодный нос
Мужа-обманщика выдаст холодный нос
Жанна Бадоева решила быть стильной
Жанна Бадоева решила быть стильной
Вебкамеры будут следить за здоровьем
Вебкамеры будут следить за здоровьем
Маша Вей хотела показать освежающий макияж на зиму
Маша Вей хотела показать освежающий макияж на зиму
Признаки, которые не нравятся мужчинам в женщинах
Признаки, которые не нравятся мужчинам в женщинах
Облизывание соски убережет ребенка от аллергии
Облизывание соски убережет ребенка от аллергии
Как дом влияет на здоровье человека
Как дом влияет на здоровье человека
Мужское Все >
В Якутии осудили вежливых воров
В Якутии осудили вежливых воров
Рыбная диета и еще кое-что делают людей долгожителями
Рыбная диета и еще кое-что делают людей долгожителями
Как сделать ваш дом уютным?
Как сделать ваш дом уютным?
Советы, которые облегчат уборку на кухне
Советы, которые облегчат уборку на кухне
Саморезы - неотъемлемая часть любого ремонта
Саморезы - неотъемлемая часть любого ремонта
Что превращает вашу квартиру в химлабораторию?
Что превращает вашу квартиру в химлабораторию?
Как почистить виниловые полы
Как почистить виниловые полы
Подробно о ягодицах и лучших упражнениях
Подробно о ягодицах и лучших упражнениях
Спорт и эндокринная система
Спорт и эндокринная система
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Евангелие для детей и взрослых от Льюиса
Евангелие для детей и взрослых от Льюиса
Возможно ли телевидение без соблазнов?
Возможно ли телевидение без соблазнов?
Попугай вылетел в окно: что делать?
Попугай вылетел в окно: что делать?
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Содержание енота в домашних условиях
Содержание енота в домашних условиях
Как понять, что "говорит" собака
Как понять, что "говорит" собака
Власти Ростовской области увеличат инвестиции в рыбную отрасль в два раза
Власти Ростовской области увеличат инвестиции в рыбную отрасль в два раза
Сегодня - табачное поле, завтра - солнечная ферма
Сегодня - табачное поле, завтра - солнечная ферма
Люди-загадки: убийственные картины Ильи Репина
Люди-загадки: убийственные картины Ильи Репина
Вещи, которые нельзя делать, не выспавшись
Вещи, которые нельзя делать, не выспавшись
Художник из Кореи сшил из ткани свою квартиру
Художник из Кореи сшил из ткани свою квартиру
Гламурные сумки снова в моде
Гламурные сумки снова в моде
Катя Гордон против домашнего насилия
Катя Гордон против домашнего насилия
Мы ценим процесс покупки, а не саму вещь
Мы ценим процесс покупки, а не саму вещь
США и Канада. Новости и аналитика
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?

Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди около 50 лет назад - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.

Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Новости Украины
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Южная Америка
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Евросоюз
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Бывший СССР
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Новости Украины
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Новости Европы
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ