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Госсекретарь США не нашел "обреченности" в отношениях с Россией

Мир » Северная Америка

Госсекретарь США Майкл Помпео изложил свое видение перспектив российско-американских отношений. Обращаясь по телемосту к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, Помпео заявил, что Москва и Вашингтон "не обречены на то, чтобы быть антагонистами".

Госсекретарь США не нашел

По словам Помпео, американское руководство осознает военное могущество России и считает ее "мощной державой". При этом политик отметил возможность отказа двух стран от соперничества в духе холодной войны.

Однако, первый шаг в нормализации отношений госсекретарь предлагает сделать российскому руководству. Для этого он рекомендовал Москве скорректировать свою внешнюю политику.

"Мы ожидаем, что Россия начнет менять свое поведение, идет ли речь о поведении на Украине или работе, которую она проделала, чтобы повлиять на выборы здесь, в США, повлиять на выборы по всему миру", — заметил политик.

При выполнении Кремлем данных условий представитель Белого дома пообещал России процветание и развитие.

Тем временем президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ поделились итогами переговоров, состоявшихся в Москве 22 января.

Источник фото: Wikimedia.org

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Темы США Майкл Помпео Давосский форум российско-американские отношения
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