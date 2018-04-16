WP: Трамп разъярился за высылку российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен, узнав о том, сколько именно сотрудников российского посольства были высланы из страны.

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Как пишет The Washington Post, глава Белого дома обвинил помощников в дезинформации. По данным издания, 24 марта помощники представили Трампу план совместных с Европой действий против России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

До главы Белого дома было доведено, что Вашингтон вышлет из страны столько же дипломатов, сколько и европейские страны в целом.

Со своей стороны, Трамп якобы был уверен, что речь идет о каждой отдельно взятой европейской стране. По словам Трампа, "если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по четыре, то мы бы выслали столько же".

Отметим, что решение о высылке российских дипломатов также приняли Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Чехия, Эстония, Литва и Украина.

Со своей стороны, США сообщили о высылке из страны 60 российских дипломатов. Как пишут авторы телеграм-канала Россия в глобальной политике, "масштаб высылки из США (60 человек) свидетельствует о том, что в обозримый период рассчитывать на улучшение отношений или прогресс хоть по каким-то направлениям не стоит, мы находимся в состоянии настоящей и полномасштабной холодной войны со всеми вытекающими последствиями. Главная и единственная задача - минимизация рисков, недопущение перехода конфликта в еще более острую милитаризированную фазу. К сожалению, приходится констатировать, что атмосфера смахивает на предвоенную, хотя, вероятно, никто задачи и цели для себя так не формулирует. Но важны не намерения, а потенциалы - в широком смысле".

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