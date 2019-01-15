СМИ: американцы покидают США из-за высоких цен

Американцы массово покидают Соединенные Штаты Америки из-за высоких цен на жизнь. Об этом сообщают СМИ.
Соединенные Штаты Америки оказались не такими привлекательными для проживания и, если одни приезжают увидеть, по их мнению, высокий уровень жизни в качестве туристов, то другие бегут из страны, сохраняя последние деньги. Высокие цены в Нью-Йорке заставляют жителей Америки переезжать. В основном население старается выбирать для жизни другой штат, с более лояльными ценами, однако нередко американцы меняют и страну.
По статистике, около 100 человек в день уезжают из Америки. Данная цифра напоминает времена Великой депрессии. По утверждению экспертов, властями США ведется статистика лишь по приросту населения, а данных о количестве покинувших страну нет. Данные меры приняты для сохранения имиджа страны.
Ранее Правда. Ру писала о том, что половина американцев, согласно статистике, пребывает на грани нищеты. Недавний опрос, проведенный агентством Bankrate, показал, что почти две трети американцев не имеют сбережений для покрытия 500-1000 долларовых незапланированных расходов.
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