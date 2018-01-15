Старший инженер Twitter по сетевой безопасности Клей Хейнс заявил, что его компания бывает "более чем счастлива", когда передает личные сообщения президента Дональда Трампа в министерство юстиции, сообщает портал Natural News.
Пока неизвестно, добровольно Twitter раскрывает эту конфиденциальную информацию или действует по решению суда. Сервис микроблогов сейчас пытается отбиться от обвинений в том, что президент Трамп не удален с этой огромной медиаплатформы за нарушение условий обслуживания.
Клей Хейнс работает в Twitter с сентября 2016 года. 3 января он встретился с журналистом проекта Veritas undercover в Сан-Франциско. Используя скрытую видеокамеру, журналист записал слова Хейнса, который заявил, что администраторы соцсети "более чем рады помочь Минюсту с их небольшим расследованием" в отношении президента США.
Хейнс хвалился, что передается вся информация: "Каждый твит, который он опубликовал. Даже те, которые он удалил, любые прямые сообщения, любые упоминания..."
Свое мнение о Трампе инженер не скрывал, заявляя, что "он опасен, я не люблю его, он ужасный человек, и я хочу избавиться от него".
Описывая себя как "вышибалу в Сети", Хейнс также детализирует уровень информации, которую Twitter сохраняет в базах данных о своих сотнях миллионов пользователей.
"Дело в том, что даже если бы Хейнс просто размышлял о том, чтобы помочь судье, его признание показывает явное и опасное политическое отклонение на самом высоком уровне Twitter", - говорит основатель Project Veritas Джеймс О'Киф.
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