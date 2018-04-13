Генсек ООН: нынешняя холодная война страшнее предыдущей

"Холодная война" в международных отношениях вернулась полностью, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Холодная война" вернулась в полном смысле этого слова, но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации", - заявил Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что по меньшей мере, один ракетный эсминец ВМС США выдвигается к сирийскому побережью". "Пентагон уже подготовил для господина Трампа серию военных мер", поскольку президент ранее сказал, что "все заплатят" за химическую атаку, включая Россию и Иран, "если они помогали Дамаску в применении химоружия", говорится в сообщениях СМИ.

Второй американский эсминец может достигнуть Средиземного моря в течение нескольких дней. Он прибудет на восток Средиземного моря, откуда он сможет нанести удар по Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сирийские медики из Думы заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления.

Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".

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