"Холодная война" в международных отношениях вернулась полностью, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Холодная война" вернулась в полном смысле этого слова, но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации", - заявил Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что по меньшей мере, один ракетный эсминец ВМС США выдвигается к сирийскому побережью". "Пентагон уже подготовил для господина Трампа серию военных мер", поскольку президент ранее сказал, что "все заплатят" за химическую атаку, включая Россию и Иран, "если они помогали Дамаску в применении химоружия", говорится в сообщениях СМИ.
Второй американский эсминец может достигнуть Средиземного моря в течение нескольких дней. Он прибудет на восток Средиземного моря, откуда он сможет нанести удар по Сирии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сирийские медики из Думы заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления.
Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".
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