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Источник Правда.Ру

Два F-22 ВВС США перехватили два Ту-95 ВВС РФ в международной зоне

Мир » Северная Америка

Два российских дальних бомбардировщика Ту-95 (по кодификации НАТО "Медведь" — ИноТВ) были перехвачены американскими истребителями F-22 в международном воздушном пространстве близ побережья Аляски, сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Несмотря на то, что пространство было международным, как указывают сами же американцы, их взволновало то, что российские военные самолёты влетели в зону идентификации американских ПВО, которая традиционно охватывает 200 миль западного побережья Аляски.

"Два базирующихся на Аляске истребителя F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки перехватили …. два российских дальних бомбардировщика Ту-95 "Медведь", летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", — сообщил представитель NORAD Скотт Миллер.

При этом высокий военный чиновник США отметил, что российские бомбардировщики не входили в воздушное пространство США или Канады, а летели в международном воздушном пространстве "в соответствии с международными нормами".

Как ранее писала Правда. Ру, российские истребители Су-27 перехватили над Балтийским морем два американских разведывательных самолета RC-135 в июне 2017 года. Тогда Министерство обороны РФ сообщали, что "один американский разведчик выполнил провокационный разворот в сторону российского самолета".

"19 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который после сближения идентифицировал ее как американский самолет-разведчик RC-135. В ходе сопровождения экипаж RC-135 предпринял попытку сближения с российским истребителем, выполнив провокационный разворот в сторону Су-27", — говорится в сообщении ведомства.

"Что касается якобы "провокационности" полета, то хотели бы подчеркнуть, что буквально через 10 минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27", — добавили в Минобороны.

Тошжа, в середине июня прошлого года, только за одну неделю самолетами-разведчиками США и стран НАТО было совершено более полутора десятков полетов над Балтикой с разведывательными целями в непосредственной близости от границы РФ, как сообщили в министерстве обороны, подчеркнув при этом, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами этого моря (как и любого другого моря) выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Российские официальные лица однозначно заявили, что никакой угрозы для пилотов этот перехват не составлял и все было максимально безопасно. Однако западные СМИ по этому поводу закатили настоящую истерику, утверждая, что жизни пилотов висели на волоске и российский истребитель Су-27 якобы приблизился к разведывательному самолету США над Балтикой на расстояние менее 2 метров. В Пентагоне посчитали такие действия провокационными и оценили сближение как "небезопасное".

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