Ассанжу предложено добровольно сдаться

Власти Эквадора предложили Джулиану Ассанжу добровольно сдаться. Данная информация появилась в зарубежном СМИ 10 января.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в посольстве в Великобритании с целью укрытия. Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия прокомментировал данную ситуация, обозначив, что видит лишь 2 выход из данной ситуации: остаться в посольстве в Англии на неопределенный срок или пойти на сотрудничество с правительством Эквадора. При этом лучшим исходом для Ассанжа будет именно добровольное соглашение сдаться.

Действия Джулиана Ассанжа в посольстве проходят под полным контролем властей Эквадора. Он не может делать политические заявления, а также регулируют доступ Ассанжа к медикаментам и коммуникациям. Контролю подвергаются и визиты гостей, навещающих Джулиана. Желающие встретиться с ним будут обязаны предоставить все свои данные, включая серийные номера смартфонов и доступ к социальным сетям.

Ранее Правда.Ру писала о том, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж будет сразу арестован, как только попытается покинуть посольство Эквадора, подтвердила полиция Лондона. "Ордер на арест по-прежнему действует. Если он покинет посольство, мы предпримем все меры для его ареста", — сказал представитель Скотланд-Ярда журналистам.

Получил ли Джулиан Ассанж гражданство Эквадора?

Мытарства Джулиана Ассанджа