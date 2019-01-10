Трамп встал и ушел со встречи с демократами

В Твиттере президента США Дональда Трампа появилось сообщение о том, что он неожиданно покинул встречу с представителями демократической партии из-за споров в вопросах бюджета.
Глава Соединенных Штатов Америки покинул встречу с представителем конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократической стороны в сенате Чаком Шумером. Дональда Трампа разозлил их отказ от согласования бюджетных средств для строительства стены на границе с Мексикой.
"Я сказал пока-пока, больше ничего не работает!" — отметил Трамп.
Президент добавил, что он воспринял встречу как бесполезную трату времени. Нэнси Пелоси отказалась дать ответ на вопрос, смогут ли демократы согласовать бюджет на стену, при срочном пересмотре государственной казны самим президентом.
Ранее Правда. Ру писала о том, что Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика компенсирует затраты Вашингтона на строительство стены на границе двух стран. 25 января 2017 года американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены должна быть завершена в течение 180 дней.
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