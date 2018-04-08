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Источник Правда.Ру

За 70 тысяч долларов: японка превратила свою квартиру в домик Барби

Мир » Северная Америка

Японка из Калифорнии потратила 70 тысяч долларов на превращение своей квартиры в домик Барби. Жилище в розовых тонах она сняла на видео и выложила в Сеть.

За 70 тысяч долларов: японка превратила свою квартиру в домик Барби. За 70 тысяч долларов

Теперь квартира Азусы Сакамото выглядит, как настоящий домик Барби — с кукольной мебелью, крикливыми постерами и надписями Barbie везде, где это возможно.

Преобразования коснулись всего в квартире — от ковров до освещения. Крошечная кухня полностью выдержана в разных оттенках розового. В таких цветах — столешница, чайник, даже венчик для взбивания яиц.

Основную часть работы Азуса проделала своими руками, а затем выложила видео в стиле "сделай сам" в свой розовый Instagram.

Похожим образом она переделала туалет. В спальне розовым должно быть не только белье, но даже и завтрак в постель. Комод с переводной Барби на фасаде забит исключительно тематической одеждой. При этом Азуса признает, что ее коллекция кукол Барби — далеко не самая большая в мире. У нее около 160 Барби и лишь один Кен.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США появилась новая Барби — в хиджабе и с саблей. Ее прообразом послужила американская фехтовальщица-саблистка Ибтихадж Мухаммад, которая, выступая в мусульманском головном уборе, стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года.

Кукла вышла в серии Sheroes, которая посвящена женщинам, вдохновляющим девочек и "расширяющим границы" возможностей по всему миру. Мухаммад лично принимала участие в разработке внешнего облика куклы. Кукла выглядит точной копией спортсменки.


DIY Barbie Kitchen Counter Top♡ Azusa Barbie
Темы США игрушка калифорния
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