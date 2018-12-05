СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение

Представители западных стран выступили единым фронтом против России, поддержав США, обвинивших РФ в нарушении ДРСМД.

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, страны-члены Североатлантического альянса хором признали Россию виновной в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Однако договориться о способах наказания России у стран НАТО не получилось.

"Мы проявили большое терпение", — сказал госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в Брюсселе перед своими коллегами по альянсу. Если верить словам госсекретаря, то американская сторона неоднократно, а именно, не менее 30 раз, предлагала России провести консультации. США предупреждали РФ о последствиях нарушение ДРСМД.

Теперь от языка дипломатии американские власти решили перейти на язык ультиматумов. США потребовали от России в течение 60 дней произвести ликвидацию всех ракет 9M729. Именно ракеты этого класса, по мнению Вашингтона способны наносить целенаправленные удары по европейским объектам. Кремль в свою очередь заявляет о том, что дальность полета таких ракет менее 500 километров.

Но страны НАТО не приняли во внимание заверения российской стороны и назвали "недопустимым" тот факт, что все соблюдают договор, а Россия нарушает. Значит, как пишет немецкое издание, Запад будет вынужден наращивать свои военные возможности, вплоть до размещения ракет средней и малой дальности у границ с РФ.

Но европейские страны не готовы к такому сценарию, поскольку не желают идти на открытую конфронтацию с РФ.

"Мы не хотим новой гонки вооружения в Европе, и тем более новой ядерной гонки", — заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас.

Сегодня никто не может предсказать, какой будет картина мира после отмены ДРСМД, поскольку уже и Китай разработал свои ракеты средней дальности. А это, бесспорно, представляет потенциальную угрозу военным базам США в Гуаме, Японии и Южной Корее.

Ранее Правда. Ру предлагала ознакомиться с мнением эксперта относительно того, почему России нужны ракеты малой дальности.

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