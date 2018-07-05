Шесть Су-25 поздравили американцев с Днем независимости

Аэрокосмический музей Сан-Диего (San Diego Air & Space Museum) поздравил граждан Америки с Днем независимости США, проиллюстрировав текст на своей официальной странице в "Фейсбуке" фотографией российских истребителей-штурмовиков Су-25.

Фото: Официальная страница в Facebook Аэрокосмического музея Сан-Диего (США)

"Приходите, чтобы почтить память величайших героев в истории космоса", — гласит воззвание пресс-службы музея.

Комментирующие пост обратили внимание работников музея на то, что те поместили фото Су-25 с российским триколором.

Один из комментирующих предложил две причины конфуза: или "российское вмешательство", или работа "ленивых редакторов".

Русскоязычные же пользователи стали выражать благодарность в адрес сотрудников, избравших для иллюстрации американского праздника образ российского флага.

Любопытная деталь: пост провисел достаточно долго, однако примерно в 18:50 по московскому времени его удалили вместе с комментариями, заменив на первоначальный текст, снабженный уже изображением американских самолетов. Однако в век современных технологий исправить подобную оплошность не так просто: новые комментарии с фотографиями первого поста уже не замедлили появиться.