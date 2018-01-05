Привет от Трампа? ФБР опять начало "копать" под Клинтонов

«Фонд семьи Клинтон» вновь попал в сферу интересов американского правосудия. Министерство юстиции США начало новое расследование с целью установить, использовались ли средства Фонда семьи бывшего президента и бывшего кандидата в президенты США в политических целях. Ведомство собирается выяснить, была ли эта благотворительная организация вовлечена в какую-либо незаконную деятельность в период, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря.

По данным издания Hil, агенты ФБР пытаются узнать, получали ли благотворители, пожертвовавшие "безвозмездно" деньги в фонд, какую-либо помощь от государства после того, как перечисляли туда свои средства. Кроме того, следователи должны выяснить, не нарушила ли организация налоговое законодательство.

Как пишут СМИ, в декабре 2017 года агенты ФБР допросили как минимум одного свидетеля. При этом в самое ближайшее время будут проведены дополнительные действия в связи с расследованием.

Кроме того, как ранее стало известно, ряд сотрудников аппарата спецпрокурора Мюллера, расследующего «дело РФ», мог быть связан с Клинтон.

Понятно, что столь ангажированные сотрудники будут явно заинтересованы в любой дискредитации Трампа, ради чего, собственно, и затевалась вся эта кампания про "российский след" и именно поэтому до последнего времени силовики отчаянно пытаются найти хоть какие-то доказательства своих громких заявлений.

Правда, до сей поры никаких явных или даже косвенных свидетельств «влияния России на американские выборы» никто не обнаружил. Президент РФ несколько раз опровергал сообщения о «вмешательстве». Тем не менее, в США до сего дня не потеряна надежда что-нибудь найти.

Более того, за «вмешательство РФ в выборы США» против России даже ввели очередной пакет санкций, достаточно жестких, хоть до сих пор нет никаких свидетельств, что такое «вмешательство» вообще было.