NBC: США проиграли России гонку за Арктику

Американские СМИ распространили информацию о том, что США вряд ли удастся составить Россию конкуренцию в Арктике, судя по состоянию американских ледоколов.

Ранее о старом составе ледокольного флота США сообщала Правда. Ру.

Как пишет журналист телеканала NBC News Сабрина Шанкман, состояние ледокольного флота США более, чем плачевное. На сегодняшний момент лишь два устаревших ледокола могут выходить в море и до сих пор выполняют ряд важных задач. К числу которых относится сбор результатов научных исследований, спасение кораблей, скованных льдами, а также устранение последствий утечек нефти в самых отдаленных частях Земли. Помимо этого, ледоколы призваны защищать интересы США за полярным кругом. Ведь не секрет, что таяние ледников открывает доступ к прокладыванию новых торговых маршрутов.

Правда, один из этих безотказных и выносливых ледоколов под названием "Полярная звезда", спустившийся на воду более 40 лет назад, уже работает сверх того срока службы, на которой был рассчитан. Все чаще "Полярная звезда" подвергается судоремонтным работам. Другой ледокол, "Хили", младше своего коллеге, но сошел со стапелей в 2000 году, но может выполнять только функцию плавучей научной лаборатории.

NBC подсчитали, что не ранее, чем через пять лет у США может появиться достойный конкурент российским ледоколам. В то время, как уже сегодня РФ задействует в арктическом регионе 40 таких кораблей. Кроме того, что строительство мощного ледокольного флота потребует серьезных финансовых затрат, но президент Трамп сегодня озабочен проблемой нелегальных мигрантов на границе с Мексикой, а не престижем США в Арктике. Администрация Дональда Трампа предлагала направить 750 миллионов долларов на создание современного ледокола, но деньги были вложены в строительство стены на мексиканской границе.

"Дело в том, что США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю", - цитирует NBC слова депутата Джона Гараменди.

Американский телеканал напоминает о борьбе за Арктику, развернувшуюся между США и ССР сразу по окончании Второй мировой войны. Тогда американцами было построено 7 ледоколов, причем три из них постоянно находились вблизи от берегов СССР.

"Мы крупнейшая морская держава в мире и мы просто надеемся, что корабль, построенный в 1970-х, сможет продержаться на плаву", - отмечает политолог Хизер Конли.

Фото: Википедия

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