Президент США Дональд Трамп уверяет, что готов наладить конструктивный диалог с Северной Кореей, как только она примет решение о денуклеаризации Корейского полуострова.
Как сообщил прессе глава Южной Корее, в рамках состоявшегося 30 ноября — 1 декабря в Аргентине саммита G20 американский лидер сделал интересное заявление. В ходе диалога, по словам Мун Чжэ Ина, Дональд Трамп просил передать северокорейскому лидеру, что "исполнит все его желания" в ответ на отказ КНДР от ядерной программы.
"Сообщение состояло в том, что Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну и что он ему нравится, и поэтому Трамп надеется на выполнение его [лидера КНДР] части соглашения, и тогда все его желания сбудутся", — уточнил лидер Южной Кореи.
Напомним, 12 июня этого года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По окончании работы двустороннего форума Дональд Трамп и Ким Чен Ын озвучили результаты встречи. Правда. Ру писала о деталях июньской встречи.
В частности, лидер КНДР объявил о готовности совершить полную денуклеаризацию Корейского полуострова, глава Соединенных Штатов в ответ заверил в предоставлении КНДР гарантий безопасности. Однако громкие заявления глав государств не нашли отражения в итоговом коммюнике сингапурской встречи.
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