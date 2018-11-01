Американский журнал составил список самых жутких мест Вселенной

Издание Forbes предложило вниманию читателей ознакомиться с рейтингом мест Вселенной, которые пугают людей одним только видом.

Почетное первое место в списке заняла Темная туманность SH2-136, которая расположена на удалении от Земли, равном 1200 световых лет. Сложные процессы, которые предшествовали появлению звезд, вызвали большое количество облаков космической пыли разнообразных форм и размеров. Эти небесные образования имеют настолько слабую подсветку звездами, что напоминают людям пугающие абрисы приведений. Именно на основе этого сходства SH2-136 чаще всего называют туманностью "Призрак".

Вторым лидером является плерион под названием "Рука Бога". Это особый вид туманности, которую подпитывает ветер пульсара, космического источника разного рода излучений, достигающих Земли в виде периодических всплесков (импульсов).

Замыкает тройку ужасающих небесных тел - NGC 246, или планетарная туманность"Череп" в созвездии Кита.

В первой десятке оказались облако межзвездного газа IRAS 05437+2502, туманность NGC 2080 ("Голова призрака"), скопление галактик Персея в рентгеновских лучах, холм "Лицо на Марсе" в Кидонии, околоземный астероид 2015 TB-145, туманность NGC 3918 ("Око Саурона"), а также группа трех галактик ESO 593-IG 008 ("Птица").

Ранее Правда. Ру приводила Топ-5 самых больших объектов во Вселенной.

Фото: Астронет

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