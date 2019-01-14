Лукашенко назвал кризис в Донбассе "недоразумением"

14 января в Минске прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с контактной группой по гуманитарным вопросам во главе с Виктором Медведчуком.
"Это недоразумение, по другому эти события назвать нельзя. Братские народы, республики, родственники делают друг из друга врагов. Мы делаем большое одолжение нашим врагам, уничтожая себя собственноручно", - заявил Лукашенко.
Виктор Медведчук поддержал позицию Александра Лукашенко и поблагодарил его за усилия, приложенные для решения конфликта на юго-востоке Украины. Также Медведчук выразил надежду, что сторонам удастся мирно урегулировать конфликт на Донбассе и избежать полномасштабных боевых действий.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возможных последствиях для Украины в случае начала наступления на ДНР и ЛНР.
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Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Во многих российских продуктовых магазинах появились новые упаковки куриных яиц. С девятью яйцами вместо столь привычных нам десяти.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.