Лукашенко назвал кризис в Донбассе "недоразумением"

14 января в Минске прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с контактной группой по гуманитарным вопросам во главе с Виктором Медведчуком.

"Это недоразумение, по другому эти события назвать нельзя. Братские народы, республики, родственники делают друг из друга врагов. Мы делаем большое одолжение нашим врагам, уничтожая себя собственноручно", - заявил Лукашенко.

Виктор Медведчук поддержал позицию Александра Лукашенко и поблагодарил его за усилия, приложенные для решения конфликта на юго-востоке Украины. Также Медведчук выразил надежду, что сторонам удастся мирно урегулировать конфликт на Донбассе и избежать полномасштабных боевых действий.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возможных последствиях для Украины в случае начала наступления на ДНР и ЛНР.

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