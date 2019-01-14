Часть ВСУ отказалась воевать - начались аресты

Представитель НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о том, что одна из рот украинских вооруженных сил отказалась выходить на боевые позиции. Речь идет о второй роте третьего батальона 59-мотопехотной бригады ВСУ. По словам Андрея Марочко, командир роты обратился к командованию с ультиматумом. Бойцы не хотят воевать и желают вернуться домой здоровыми.
Напомним, в октябре прошлого года стало известно о новом бизнесе среди украинских военных. Прибывшие на ротацию бойцы должны покупать карты минных полей, чтобы обезопасить свое пребывание на линии разграничения. Примечательно то, что эти карты должны выдаваться новоприбывшим бойцам бесплатно, однако командование не стесняется зарабатывать на этой информации.
Также в ноябре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за время боевых действий на Донбассе более 33 тысяч украинских военных дезертировали с боевых позиций. Почти 18 тысяч военнослужащих украинская армия потеряла вне военного конфликта. Причинами смертей стали ДТП, конфликты внутри соединений, самоубийства и т.д.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о разработанном украинскими военными плане по силовому возвращению территорий ДНР и ЛНР в состав Украины.
Фото: dnr-news.com
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