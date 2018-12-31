Первый пошел: в ЦИК Украины поступила первая заявка на регистрацию кандидата в президенты

31 декабря в Центральную избирательную комиссию Украины подал документы экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко. Он стал первым кандидатом, подавшим документы для регистрации в ЦИК.

Сам Шевченко подчеркнул, что не представляет никакую политическую силу либо партию. По его мнению, стране нужен лидер, который не допустит нарушения государственной конституции, как это повсеместно происходит сегодня.

Жители Украины уже сообщали о том, что наблюдали в некоторых городах агитационные плакаты экс-министра. Однако политологи отмечают, что Шевченко не имеет существенной поддержки народа и вряд ли станет фаворитом президентской гонки.

Напомним, Игорь Шевченко был освобожден от должности министра экологии Украины в 2015 году в связи с решением Кабмина Украины.

Ранее, "Правда.Ру" рассказывала о старте президентской избирательной кампании на Украине.

Фото: flickr.com/ Nick Klein

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