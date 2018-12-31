На старт: президентская избирательная кампания на Украине началась

Информационное агентство "УНИАН" сообщило 31 декабря о старте первого этапа предвыборной гонки за кресло президента Украины. В рамках первого этапа будет проведена регистрация кандидатов. Чтобы зарегистрироваться для участия в выборах, кандидату необходимо подать соответствующий пакет документов в ЦИК в течение 90 дней. Сразу же после регистрации в Центральном избирательном комитете, кандидат может приступать к агитационной кампании.
Напомним, ЦИК Украины постановил объявить гражданам о результате президентских выборов не позже 1 мая 2019 года. На данный момент по результатам опроса агентства "Рейтинг", лидирует Юлия Тимошенко. Ее кандидатуру на пост президента Украины готовы одобрить почти 21% украинцев. Второе место занимает Владимир Зеленский, который недавно сообщил о своих намерениях баллотироваться. Тройку лидеров замыкает текущий президент Украины Петр Порошенко. Его политику одобряют 11% украинцев.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о мнении украинского эксперта, который считает, что Петр Порошенко победит в президентской гонке-2019, а также о планах Владимира Зеленского выдвигаться на должность главы Украины.
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