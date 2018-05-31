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Источник Правда.Ру

Украина сдалась: России предложен обмен на шпионов и террористов

Мир » Бывший СССР » Украина

30 мая украинская стороны во время встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске выступила с предложением  обменять осужденных на Украине россиян на украинцев.

Украина сдалась: России предложен обмен на шпионов и террористов. 387518.jpeg
Фото: dnr-news.com

Представитель Киева Ирина Геращенко на своей странице в Facebook написала, что Россия ответа не дала.

Как пишет издание Известия, украинские власти озвучили желание обменять осужденного за подготовку теракта в Крыму режиссера Олега Сенцова на задержанного главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

В Москве не согласились на это предложение, пояснив, что "Киев не может позволять себе брать людей в качестве заложников для того, чтобы потом требовать их обмена на тех, кто осужден за реальные преступления. Это нецивилизованная манера".

Так охарактеризовал ситуацию заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Напомним.ю Вышинский был задержан на Украине 15 мая. Через два дня суд назначил ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста. 

Как ранее сообщала "Правда.Ру", Кирилл Вышинский не раз высказывал критические суждения в адрес нынешней украинской власти, в частности, отмечая, что украинскими политиками управляют двойные стандарты и выражая надежду, что "что украинское общество начнет потихоньку трезветь, видя, кто находится у власти". Борясь на своей родине за соблюдения прав человека, он рассказывал аудитории о творящемся произволе.

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Темы обмен россия украина
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