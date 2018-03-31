Кто-то поверит: премьер Украины в 2017 году заработал больше Порошенко

Руководители Украины опубликовали налоговые декларации, и оказалось, что председатель правительства за прошлый год заработал больше президента страны. Соответствующие цифры приводит пресс-служба правительства Украины.

Владимир Гройсман, начинавший со сбора податей на городском рынке Винницы, в 2017 году получил доход в 17,1 млн грн (37,2 млн рублей). Петр Порошенко на бумаге показал доход значительно меньший — 16,3 млн грн (35,4 млн рублей).

В доходы Гройсмана включены зарплата премьер-министра — более 435 тысяч грн (948 тысяч рублей) и доходы от сдачи в аренду недвижимости, приобретенной до 2006 года, — 5,1 млн грн (11,2 млн рублей), отчуждение недвижимости (земельного участка) — 8,7 млн грн (19,1 млн рублей) и доходы от размещения средств на банковских счетах — 2,7 млн грн (5,9 млн рублей).

Администрация Порошенко опубликовала данные по декларации о его доходах. Согласно им, доход главы государства за прошедший год составил 16,3 млн грн. Другими словами, за год доход Порошенко увеличился всего на 4 млн грн ($152 тысячи долларов).

В декларации за 2015 год, когда он еще не был премьером, Гройсман указывал доход в размере 1,487 млн грн (3,235 млн рублей), четыре земельных участка, две квартиры и два автомобиля (Volkswagen Touareg 2011 выпуска и Land Rover Range Rover 2013 выпуска). Почти весь доход он тогда получил от передачи в аренду имущества.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Порошенко уличили в незаконной торговле конфетами в Приднестровье. Издание RISE Moldova опубликовало данные об активной торговле компании "Рошен" с Приднестровьем в обход всех законов. Порошенко, пишут журналисты, использует "серые" схемы для продвижения своих конфет и тортов в республику.

Основным партнером Порошенко в Приднестровье является ООО "Шериф", принадлежащее олигарху Виктору Гушану. Так, с 2014 года по первую половину 2017 года "Рошен" наторговала с "Шерифом" на сумму около 3 млн долларов. И за последние несколько лет доля этой фирмы в структуре украино-приднестровского импорта выросла в разы.