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Источник Правда.Ру

Киевская задушевная: Элла Памфилова пополнила базу "Миротворца"

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". В список нежелательных для Украины лиц она попала за проведение выборов президента России в Крыму.

Киевская задушевная: Элла Памфилова пополнила базу "Миротворца". Киевская задушевная: Элла Памфилова пополнила базу Миротворца

В вину Памфиловой поставили покушение "на территориальную целостность и безопасность Украины", нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым". Кроме того Памфилова обвиняется в "участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "участии в попытках легализации аннексии" Крыма.

База данных "Миротворца" постоянно пополняется российскими политиками, деятелями культуры и журналистами.

В 2016 году сайт опубликовал списки представителей СМИ, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине сайт "Миротворец" пополнился именем кандидата в президенты России и бывшей ведущей "Дома-2" Ксении Собчак. Причина — "незаконное пересечение государственной границы Украины".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым", — сказано о Собчак на сайте "Миротворец".

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