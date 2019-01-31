Зеленский занял лидирующую позицию в президенсткой избирательной кампании на Украине

По итогам первого месяца 2019 года лидером президентской кампании на Украине стал шоумен Владимир Зеленский. Об этом сообщили социологи из агентства "Рейтинг".

Юлия Тимошенко переместилась на вторую позицию рейтинга. Ее поддерживают 18,2% избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко замыкает тройку лидеров с уровнем одобрения в 15,1%.

Напомним, 30 января Центральный избирательный комитет Украины официально заявил о допуске Владимира Зеленского к участию в выборах президента страны. Сразу после заявления ЦИКа, Зеленский обратился к украинцам, и заявил, что выдвигается в президенты не для личного пиара.

"Я доволен, что мои намерения восприняли правильно. Я — человек слова, и для меня президентская гонка не шутка. Я серьезно отношусь к нашей стране и его народу. Но мы должны жить в другой Украине, в целостной стране, где нет коррупции и бессовестных чиновников", — сказал Зеленский.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала, почему украинский народ боится видеть Владимира Зеленского на посту главы государства.

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