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Зеленский занял лидирующую позицию в президенсткой избирательной кампании на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

По итогам первого месяца 2019 года лидером президентской кампании на Украине стал шоумен Владимир Зеленский. Об этом сообщили социологи из агентства "Рейтинг".

Зеленский занял лидирующую позицию в президенсткой избирательной кампании на Украине. 398158.jpeg

Юлия Тимошенко переместилась на вторую позицию рейтинга. Ее поддерживают 18,2% избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко замыкает тройку лидеров с уровнем одобрения в 15,1%.

Напомним, 30 января Центральный избирательный комитет Украины официально заявил о допуске Владимира Зеленского к участию в выборах президента страны. Сразу после заявления ЦИКа, Зеленский обратился к украинцам, и заявил, что выдвигается в президенты не для личного пиара.

"Я доволен, что мои намерения восприняли правильно. Я — человек слова, и для меня президентская гонка не шутка. Я серьезно отношусь к нашей стране и его народу. Но мы должны жить в другой Украине, в целостной стране, где нет коррупции и бессовестных чиновников", — сказал Зеленский.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала, почему украинский народ боится видеть Владимира Зеленского на посту главы государства.

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Темы Украина Владимир Зеленский президентские выборы
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