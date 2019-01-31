Все больше украинцев готовы "отпустить" Донбасс для прекращения войны

Более трети украинцев - 37% проголосовали в опросе за заморозку конфликта в Донбассе и прекращение боевых действий. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Данный опрос среди жителей Украины провела социологическая группа "Рейтинг" в январе 2019 года. Украинцев спросили, какой выход они видят в конфликте с Донбассом. Большинство опрашиваемых проголосовали за прекращение или заморозку конфликта и отмену всех боевых действий. За предоставление региону федеративного статуса в составе Украины проголосовали 22% респондентов. За продолжение боевых действий выступили 18%, а за выведение неподконтрольных Киеву территорий из состава страны всего - 7%.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что ситуация на Украине критическая. Многократные заявления Киева о прекращении боевых действий на Юго-Востоке не приводят к миру, карательная операция продолжается. А причина безвыходности этой ситуации понятна: действиями Киева управляет "менеджер", которому плевать и на русских, и на украинцев.

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