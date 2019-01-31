В Киеве рассказали об "около 11 покушениях" на Порошенко в 2018 году

31 января глава управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей рассказал журналистам, что в прошлом году на президента Украины Петра Порошенко было совершено 11 покушений.

Гелетей не стал вдаваться в подробности происшествий но отметил, что за 2018 год только 11 покушений было совершено на жизнь главы государства Петра Порошенко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям об отставке Валерия Гелетея с поста министра обороны Украины. Гелетей приступил к своим обязанностям летом 2014 года, а уже в октябре того же года подал в отставку из-за большого количества критики в свой адрес. Это ему принадлежат слова о применении Россией "тактического" ядерного оружия в аэропорту Луганска.

Фото: president. gov.ua

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