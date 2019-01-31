Министра Украины накормили руинами Кремля

На своей странице в Facebook пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Марина Томко выложила фотографии, с тортом, который подарили ее шефу. Кондитерское изделие стилизовано под развалины Кремля.

Чиновник получил необычный подарок на свой сороковой день рождения с явным политическим подтекстом. Стены сладкого Кремля развалины, а Спасская башня разрушена, на самом же торте написано "Слава Украине". Также кондитеры постарались сделать сидящего рядом со Спасской башней медведя в шапке ушанке, который играет на балалайке.

От подарка коллег сам Владимир Омелян был в восторге, однако его радости не разделили пользователи социальной сети. В комментариях под изображением появились осуждающие высказывания, касаемо необычного торта. Люди посчитали, что "это уже слишком".

Источник фото: социальные сети

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