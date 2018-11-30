Поршенко сообщил Путину "две плохие новости"

Петр Порошенко в интервью Sky News отметил, что для Владимира Путина, который "находится в полной изоляции" у него есть "две плохие новости".

"Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", которому Порошенко "полностью доверяет".

"Вторая: если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин", — сказал он.

Президент Украины продолжил, что ожидает от международного сообщества солидарности с Украиной и организации давления на Путина для деэскалации ситуации и освобождения украинских моряков после их захвата Россией в Керченском проливе.

Порошенко считает, что реакция Дональда Трампа в Твиттере об отмене встречи с российским президентом, "если Путин не отреагирует на просьбу об освобождении моряков", "оставляет Путина в полной изоляции". "После химической атаки в Великобритании, после террористической атаки на MH17, агрессии на востоке моей страны, после Сирии, после всех этих ужасных вещей — Путин в изоляции ", — сказал глава Украины.

Поршенко предлагает "организовать давление, чтобы вернуть Россию к цивилизованному миру". "Потому что это катастрофа, это большая угроза для всей глобальной безопасности … Это проблема не только для Украины, мы боремся за свободу и демократию всего мира".

Для Путина не существует "красных линий", — добавил он. "Возможно, что Путин примет решение защищать" Северный поток-2 ", и поэтому решит атаковать страны Балтии, Скандинавские страны".

Как сообщала "Правда.Ру" в Буэнос-Айресе открывается саммит G20, на котором запланирована встреча президента России со двадцатью самыми влиятельными политиками в мире. Порошенко на этот саммит не вхож.

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