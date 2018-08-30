Россия инвестировала в Украину 436 миллионов долларов

Россия стабильно остается самым большим инвестором Украины, сообщается в отчете Государственной службы статистики Украины за первую половину 2018 года. Вложения составили 36% от общих иностранных инвестиций.

За это время в общей сложности украинский финансовый фонд от прямого иностранного инвестирования пополнился на 1,259 миллиарда долларов. Кроме того, в экономику Украины немалый капитал вложили Кипр (219 миллионов долларов), Нидерланды (207,7 миллиона долларов) и Австрия (58,7 миллиона долларов). Также инвесторами стали Польша (54,1 миллиона долларов), Франция (46,9 миллиона долларов) и Великобритания (43,4 миллиона долларов).

Согласно представленному отчету, большая часть капиталовложений стран (59,6%) пришлась на финансовую и страховую сферы. Помимо этих сфер, Украина получила деньги на развитие торговли (оптовой и розничной), промышленности, информации и телекоммуникаций.

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