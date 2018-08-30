Эксперт рассказал о морском позоре Украины

Глава информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, украинский военный эксперт, рассказал о том, как проходит строительство корвета "Владимир Великий".

По словам специалиста, вопрос с корветом на сегодняшний день стоит очень остро — Украина не может ни прекратить его строительство, ни продолжить. Дело в том, утверждает Сергей Згурец, что никак не удается добиться единого мнения по поводу того, нужен ли вообще "Владимир Великий" стране.

В подвешенном состоянии находится и недостроенный корабль "Украина". Продать его украинское правительство не может, а Министерство обороны не располагает личными средствами на его содержание. Так, все затраты взял на себя Николаевский судостроительный завод. Теперь же из-за этого предприятие испытывает серьезные финансовые трудности.

Сергей Згурец утверждает, что Украина ищет способы продать недостроенный корабль, но пока заинтересованности в нем мало. "Украина" столько времени стоит без дела, что у потенциальных заказчиков возникает очевидный вопрос — а не аварийное состояние ли у судна. Эксперт не отрицает, что, возможно, "Украину" придется пустить на металлолом.

Но не только Незалежную преследуют трудности подобного толка. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что флот Китайской народной республики подвел крейсер "Пипи Ся".

Фото: rusnext. ru

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