Дочери Порошенко снова предали Украину

Украинские средства массовой информации заявили о том, что дочери действующего президента Украины Петра Порошенко не поступили ни в один из Высших учебных заведений страны.
Журналисты выяснили это, тщательно изучив списки Единой государственной электронной базы. В списках этих значатся все абитуриенты Незалежной. Ни Евгении, ни Александры, работники украинских СМИ в реестре не нашли.
В 2018 году 18-летнии дочери украинского главы окончили колледж Соединенного Королевства и вернулись в Украину. Журналисты предполагают, что они, скорее всего, продолжат обучение в Великобритании или же другой европейской стране — например, Франции. Отметим, что там, в Европейском институте управления бизнесом, учился старший сын Петра Порошенко.
Пресс-служба украинского президента накануне обещала рассказать о том, куда же поступят дочери Порошенко, но на сегодняшний день на официальном сайте никаких публикаций на эту тему так и не появилось.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в конце лета Петр Порошенко внезапно пропал с радаров. Украинские СМИ предполагают, что он снова решил отдохнуть заграницей. Напомним, что Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивах, потратив на отдых порядка полумиллиона долларов.
Фото: facebook.com
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