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Источник Правда.Ру

Кому выгодно убийство Аркадия Бабченко?

Мир » Бывший СССР » Украина

29 мая в Киеве был убит оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко.

Кому выгодно убийство Аркадия Бабченко?. 387479.jpeg
REX/Shutterstock

По данным RTVI, Бабченко застрелили в подъезде его дома на Никольско-Слободской улице в Киеве. Судя по всему, убийца ждал его у дверей квартиры и выстрелил Бабченко в спину три раза, когда тот возвращался из магазина.

По словам представителя украинской полиции Ярослава Тракало жена услышала выстрелы, когда была в ванной. Бабченко скончался в карете "скорой помощи" по пути в больницу.

В настоящее время Национальная полиция Украины распространила фоторобот предполагаемого преступника. Возбуждены уголовные дела в Киеве и в Москве. Причинами убийства считаются профессиональная деятельность и гражданская позиция Аркадия Бабченко.

По этому поводу украинский политолог Олег Соскин заявил "Правде.Ру", что России в целом это убийство не выгодно, особенно перед чемпионатом мира. При этом оно не выгодно и Украине, в частности, Петру Порошенко, так как он бизнесмен, а денег это действо не принесет.

Эксперт "Правды.Ру" не исключил, что за убийством может стоять Саакашвили как представитель третьей стороны — группы Сороса, который на днях дал большое интервью о финансовом кризисе. Именно этой стороне сейчас нужна нестабильность на Украине, чтобы раскрутить перед выборами Святослава Вакарчука как альтернативу Порошенко, пояснил "Правде.Ру" Олег Соскин.

"Опять же идет речь про наш контингент в Донбассе, чтобы разыграть югославский сценарий с прямым столкновением между Украиной и Россией… А если вспомнить Первую мировую войну, то аналогии сами напрашиваются… Плюс это похоже на убийство журналистов в Словакии, из-за которого кризис начался… Вот такие параллели есть", — считает политолог.

Со своей стороны, политолог Сергей Михеев добавил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру", что убийство Аркадия Бабченко сейчас выгодно Украине как повод для обвинения России.

"Расследования нет, никто ничего не знает, новость только пришла, но украинские власти, в том числе премьер-министр Гройсман, уже все знают, им уже все известно. Как минимум, они из убийства на другой почве хотят сделать политическую провокацию или они сами ее и соорудили. Потому что версия прозвучала сразу и безапелляционно", — напомнил "Правде.Ру" Сергей Михеев.

По сути, украинские власти создают провокационную ситуацию на фоне тех позитивных предложений, которые были сделаны Путиным на питерском форуме, на фоне приближающегося чемпионата мира по футболу, пояснил эксперт "Правды.Ру".

"Сами они это делали или они просто используют бытовое убийство, я не знаю. Но то, что они из него явно сделали провокацию, — это точно", — подытожил в интервью "Правде.Ру" политолог.

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Темы чм-2018 Украина убийство провокации Олег Соскин Сергей Михеев Аркадий Бабченко заказные убийства убийства на Украине
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