Премьер Украины объяснил повальное бегство сограждан из страны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, почему же украинцы уезжают в другие страны. Речь об этом зашла на заседании Кабинета министров, посвященному защите прав детей. В зале присутствовали дети, которым дали возможность задать премьер-министру любой интересующий их вопрос. С вопросом о массовом бегстве украинцев в другие страны к Гройсману обратилась маленькая девочка.

Фото: википедия

"Они просто путешествуют, — после долгой паузы ответил ей премьер-министр Украины, — но я также, как и ты, хочу, чтобы они вернулись".

Отметим, что в последнее время наблюдается массовый переезд граждан Украины в соседние страны Восточной Европы — Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию. Как ранее писала "Правда.Ру" украинцы покидают свою страну из-за безысходности — в соседние страны они едут на заработки. Вынужденные работать там украинцы жалуются на условия и отношение местных работодателей. Напомним об одном вопиющем случае, о котором "Правда.Ру" писала некоторое время назад. В Польше, на одном из местных предприятий, украинцев заставили носить желто-голубую, по примеру их флага, одежду. Таким образом руководство предприятия "пометило" тех своих рабочих, кто не разговаривает ни на польском, ни на английском языках.

У премьер-министра Украины Владимира Гройсмана же на бегство своих соотечественников другое мнение. По его мнению, украинцы уезжают в другие страны в целях "попутешествовать", а не заработать себе на жизнь.

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