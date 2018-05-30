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Источник Правда.Ру

"Как холоп": чемпион Украины умер на заработках в Польше

Мир » Бывший СССР » Украина

Чемпион Украины и обладатель "бронзы" Кубка по мас-рестлингу Владислав Минич умер во время своего пребывания на заработках в Польше. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Федерация мас-рестлинга Украины.

Фото : аккаунт Владислава Минича в социальной сети ВКонтакте

Федерация мас-рестлинга Украины отметила также, что семье 23-летнего спортсмена требуется 70 тысяч гривен (чуть более 160 тысяч рублей), чтобы доставить тело на родину. Для сбора необходимой суммы уже объявлен сбор средств.

Глава организации Валерий Газаев отметил, что трагедия произошло из-за оторвавшегося тромба.

Как ранее писала "Правда.Ру", для украинцев переезд в Польшу или Венгрию на заработки — дело привычное. Для трудоустройства на три месяца рабочая виза в этих странах не нужна. Подавляющее большинство из тех, кто решается на переезд, работает на низкооплачиваемых, не требующих высокой квалификации работах. Также, по словам некоторых трудовых мигрантов, существует вероятность попасть в самое настоящее рабство. Они рекомендуют своим соотечественником ни в коем случае не отдавать свой паспорт работодателям во избежание подобной ситуации.

Отметим, что мас-рестлинг — национальный якутский вид спорта. Для победы спортсмену необходимо вырвать из рук оппонента палку. При этом ноги обоих упираются в специальное препятствие. Соревнование заканчивается, если одному из спортсменов удалось перетянуть соперника через опору или же вырвать из его рук палку.

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Темы Европа Польша Венгрия Украина мас-рестлинг
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