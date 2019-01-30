Одному из основателей ДНР отказали в паспорте республики

Один из лидеров "русской весны" и основателей самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин сообщил, что местное Министерство внутренних дел отказало ему в выдаче паспорта.

Об этом Пургин сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Так, по словам экс-председателя народного совета ДНР, его лишили всех документов. То же самое, отметил Андрей Пургин, касается и его супруги.

Также к своему сообщению Пургин прикрепил фотоснимок, на котором запечатлен документ, выданный МВД ДНР. Примечательно, что официальный ответ, данный Пургину ведомством, датирован июлем 2017 года. Один из основателей Донецкой народной республики же заявляет, что получил документ буквально на днях.

Андрей Пургин добавил, что у него на руках имеется заграничный паспорт Украины, срок действия, которого, в прочем, в скором времени истекает. Напомним, что на сегодняшний день на Украине Пургин объявлен в розыск.

Примечательно, что именно Андрей Пургин был человеком, поставившим подпись под Минским соглашением со стороны ДНР.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самопровозглашенная Донецкая народная республика примет участие в необычном футбольном турнире. Так, футболисты из ДНР выйдут на поле против представителей Сардинии и Падании.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об использовании Вооруженными силами Украины в войне на Донбассе старого советского оружия.

Фото: Новости Донецкой Народной Республики

Читайте также:

Андрей Пургин провалил прорусские задачи