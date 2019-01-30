Украина не смогла создать для США обещанный танк "Оплот"

США не получили единственный экземпляр танка "Оплот" от Украины. Информация о продажи танка появилась еще весной прошлого года.
Украинское госпредприятие "Спецтехэкспорт" и завод имени Малышева приняли решение заключили мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи № STE-4-138-Д/КП-12 и возврате полученного заводом аванса в 16,5 миллионов гривен. Обе стороны отказались и от начисления пени, штрафов и процентов, а также от других форм претензий. Все судебные издержки предприятия возложили на государственный бюджет.
Американская армия часто практикует покупку единичных образцов военной техники для проведения испытаний и изучения механизмов работы техники. Танк "Оплот" является украинской версией российского "летающего танка" Т-80. Именно поэтому он был особенно интересен Соединенным Штатам Америки.
Киев надеялся, что с помощью продажи танка Украина сможет расширить свое техническое сотрудничество с США и продавать в Америку украинское оружие. Однако завод имени Малышева не смог построить танк, так как предприятие переживает процедуру банкротства.
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