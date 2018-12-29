В "Нафтогазе" рассказали о потенциальном инвесторе из США с миллиардами долларов

29 декабря гендиректор «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев сообщил журналистам, что у компании появился потенциальный инвестор, который готов вложить в газотранспортную систему Украины миллиарды долларов. По словам Коболева, интерес к «Нафтогазу» проявляет одна из крупнейших компаний Соединенных Штатов.
Также гендиректор «Нафтогаза» подчеркнул, что это не единственное предложение. На данный момент еще несколько компаний хотят заключить договора о сотрудничестве. «Нафтогаз» в свою очередь ведет переговоры с представителями компаний и обсуждает условия сотрудничества.
Ранее «Правда.Ру» писала о том, что объем транспортировки российского газа через Украину сократился на 7% за 2018 год.
Фото: facebook.com/нафтогаз
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