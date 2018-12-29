Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР

Израильский дипломат и государственный деятель Яков Кедми выступая в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что танки Донецкой Народной Республики могут прорвать украинскую оборону и переломить расстановку сил на линии разграничения.

Эксперт также затронул тему президентских выборов, которые должны пройти в Украине в 2019 году. По его мнению, Вашингтон еще не выработал окончательного решения по человеку, которому предстоит возглавить правительство Украины. Кедми не исключает, что Порошенко в ближайшее время может снять свою кандидатуру и уступить место Тимошенко, если так решат американские кураторы.

В завершении своего выступления, Кедми отметил, что после организации майдана в Киеве, США переложили роль "покровителя" на Европейский союз, которому уже надоело выделять миллиарды евро на поддержку украинского режима.

Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала об ультиматуме Владимира Путина относительно Украины. По словам источников в Минобороны РФ, Украина перестанет существовать если начнет наступление на Донбассе.

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