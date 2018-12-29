В Киеве рассказали об огромных убытках из-за блокады Крыма

Ежегодного украинский бюджет теряет сотни миллионов долларов из-за блокады Крымского полуострова. Между тем, эти средства могли пойти на укрепление экономического положения Украины. Такого мнения придерживается экс вице-премьер Украины Владимир Семиноженко.
"Чудовищные экономические потери принесли нам разрывы партнерских соглашений. Нельзя не упомянуть разрушение электроопор, по которым происходил транзит электроэнергии в Крым. Все эти события нанесли колоссальный ущерб украинскому бюджету.
Напомним, в 2015 году Украина полностью прекратила энергоснабжение Крымского полуострова путем подрыва электроопор. В Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации. Электроэнергия поставлялась по графику, пока не был создан первый энергомост из Краснодарского края. Впоследствии украинская сторона проводила диверсии с целью прекратить газоснабжение и водоснабжение полуострова. В 2017 году крымские власти подчеркнули, что блокада со стороны Украины привела к бурному развитию региона.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об ограждении, которое было установлено в Крыму на границе с Украиной.
Фото: most.life
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