Началось: среди вернувшихся после обмена в Донбассе украинцев нашли дезертиров

После обмена, который был совершен в Донбассе 27 декабря, у некоторых возвращенных Украине людей явно будут проблемы. По крайней мере, таковые спрогнозировал советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Он сообщил, что 14 человек из 73 подозреваются в дезертирстве. "Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей. Изначально планировалось, что на этапе перелета из Харькова их доставят отдельно, на аэродром Жуляны. Но… вмешалась природа — Жуляны не принимали борта по погоде. Помните туман в полосе той ночью? Так и Борисполь толком наши самолеты не принимал, да. Ждали "окно", дождались, вылетели", — написал Бирюков на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Бирюкова, на этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до решения суда. Однако из гуманных соображений "было принято решение не разделять на этапе встречи".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", обмен произошел 27 декабря КПП "Майорск" в районе Горловки. Донецкая и Луганская народная республики передали Украине 74 человек, Киев — 233.

Первоначально предполагалось, что Украина передаст 306 человек. Однако затем в Киеве начали утверждать, что якобы несколько десятков человек отказались уезжать на территорию ДНР и ЛНР. А по некоторым данным, еще несколько человек — в основном, граждан России — были исключены из списков украинскими властями едва ли не в последний момент.